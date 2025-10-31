Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων υποδέχτηκε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Θεόδωρο Θάνο την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, με αφορμή την πρόσφατη βράβευση της ΔΔΕ με το 1ο Βραβείο «GOLD» στα Education Leaders Awards 2025, στην κατηγορία Online & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης το οποίο αποτελεί μια ξεχωριστή διάκριση που αναγνωρίζει την εξαιρετική ποιότητα και καινοτομία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού καθώς και για την προώθηση της σχολικής διαμεσολάβησης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Θάνος συναντήθηκε με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης κ. Αλέξανδρο Καπανιάρη και μέλος της επιστημονικής επιτροπής κα Δήμητρα Βαργιάμη, αντάλλαξαν απόψεις για τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος και συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης υλοποιήθηκε χάρη σε μια πολύτιμη συνεργασία μεταξύ επιστημονικών φορέων και εκπαιδευτικών της περιοχής μας. Σημαντική ήταν η συμβολή του Εργαστηρίου ΜΕ.Κ.ΘΕ.ΜΕ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή Θεόδωρου Θάνου καθώς και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συμβουλευτική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Ι. Ρούση, προσφέροντας πολύτιμη επιστημονική υποστήριξη και επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς.

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης της συνεργασίας και της ουσιαστικής συμβολής του, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης απέδωσε στον Καθηγητή τιμητική πλακέτα και αναμνηστικό δίπλωμα, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες προς τον ίδιο καθώς και προς όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας και της προσήλωσης της Διεύθυνσης και των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στην καλλιέργεια ενός ασφαλούς, δημοκρατικού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος.