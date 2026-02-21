Στη ΔΕΕΠ ΝΔ Τρικάλων το Σωματείο των Μηχανοσιδηρουργών

Στα γραφεία της ΔΕΕΠ Τρικάλων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου συνάντηση εργασίας μεταξύ της Προέδρου κας Μάνης Γιαννοτάκη και του Σωματείο Μηχανοσιδηρουργών και Αλουμινοκατασκευαστών Ν. Τρικάλων.

Στη συνάντηση από πλευράς ΔΕΕΠ συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος κ. Θωμάς Τσίγκας, ο Ταμίας κ. Σάκης Καμήτας, ο Τομεάρχης Εργασίας κ. Δημήτρης Σούλτης, ο Τομεάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης κ. Βασίλης Αδάμος, η Αναπληρώτρια Τομεάρχης Άμυνας κα Κάλη Παπαδογιάννη και το μέλος της ΔΗΜΤΕ Τρικάλων κα Γιώτα Μαργαρίτη.

Από το Σωματείο συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Γκαραγκούνης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Χρήστος Παπαευθυμίου, ο Ταμίας κ. Σωτήρης Γελαδάρης και το μέλος κ. Ιωάννης Τσαγκλής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Γκαραγκούνης παρουσίασε αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μηχανοσιδηρουργών και αλουμινοκατασκευαστών, δίνοντας έμφαση στις προκλήσεις της τρέχουσας περιόδου. Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων, με στόχο την ουσιαστική κατανόηση των ζητημάτων και την αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων.

Στο τέλος της συνάντησης, παραδόθηκε στην Πρόεδρο σχετικό υπόμνημα με τα αιτήματα και τις προτάσεις του κλάδου, το οποίο θα προωθηθεί άμεσα στους αρμόδιους Υπουργούς, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών για την εξέταση και επίλυση των θεμάτων που τέθηκαν.

Η ΔΕΕΠ Τρικάλων παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και των επαγγελματικών κλάδων, ενισχύοντας τον θεσμικό διάλογο και συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση δίκαιων και βιώσιμων λύσεων.