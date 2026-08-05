Στη Βουλή από τη Μαρίνα Κοντοτόλη η έλλειψη γιατρού στην Τζούρτζια – Άμεση ανάγκη στελέχωσης του Ιατρείου

Στη Βουλή έφερε η Βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, το σοβαρό ζήτημα της έλλειψης γιατρού στην κοινότητα Τζούρτζιας του Νομού Τρικάλων, όπως αυτό καταγράφεται σε δημοσίευμα του τοπικού μέσου ενημέρωσης ΤΡΙΚΚΗPRESS.

Με Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας, η Βουλευτής ζητά την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και τη στελέχωση του Ιατρείου της Τζούρτζιας, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα και στη σχετική Αναφορά, η Τζούρτζια παραμένει, για πρώτη φορά έπειτα από έξι χρόνια, χωρίς γιατρό, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αναγκάζονται να μεταβαίνουν στα Τρία Ποτάμια για την κάλυψη ακόμη και των βασικών υγειονομικών τους αναγκών. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων και προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, κυρίως για τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους που έχουν αυξημένες ανάγκες ιατρικής παρακολούθησης. Τέλος, σημειώνεται ότι το Ιατρείο της Τζούρτζιας λειτουργούσε όλα τα χρόνια, ενώ τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτονταν από την εταιρεία «Όμηρος».