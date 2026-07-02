Στη Βουλή από την Κοντοτόλη οι καταγγελίες γονέων για μεγάλες αποκλίσεις στη βαθμολόγηση γραπτών υποψηφίων

Στη Βουλή έφερε η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Μαρίνα Κοντοτόλη, με κατάθεση Αναφοράς προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία γονέων υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για τις μεγάλες αποκλίσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, καταγράφηκαν μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή στα γραπτά των μαθητών.

Σύμφωνα με την επιστολή των γονέων, από τα αποτελέσματα των Γενικών Λυκείων της πόλης των Τρικάλων προκύπτει ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός γραπτών που οδηγήθηκαν σε τρίτη βαθμολόγηση. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την ομοιομορφία και τη συνέπεια της διαδικασίας βαθμολόγησης στο 40ό Βαθμολογικό Κέντρο Πειραιά, όπου βαθμολογήθηκαν τα γραπτά των υποψηφίων της Π.Ε. Τρικάλων.

Με την Αναφορά της, η Βουλευτής ζητά από το Υπουργείο να εξετάσει άμεσα τα αιτήματα των γονέων για:

τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου των γραπτών που βαθμολογήθηκαν στο συγκεκριμένο Βαθμολογικό Κέντρο,

τη διερεύνηση του αριθμού και του ποσοστού των γραπτών που οδηγήθηκαν σε τρίτη βαθμολόγηση, καθώς και των αποκλίσεων μεταξύ των δύο πρώτων βαθμολογητών, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα Βαθμολογικά Κέντρα της χώρας,

τη δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για λόγους διαφάνειας,

και, εφόσον από τη διερεύνηση προκύψουν συστηματικές αποκλίσεις, την επανεξέταση της κατανομής των γραπτών της Π.Ε. Τρικάλων στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη υπογραμμίζει ότι η διαφύλαξη του κύρους των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας και προϋποθέτει διαδικασίες που εμπνέουν εμπιστοσύνη σε όλους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που αφιέρωσαν χρόνια προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων τους αξίζουν απόλυτη διαφάνεια, ίση μεταχείριση και αξιολόγηση με ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια.

Είναι προφανές, ότι η διερεύνηση των καταγγελιών δεν στρέφεται εναντίον των εκπαιδευτικών ή των βαθμολογητών. Αντιθέτως, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να προστατευθεί το κύρος του θεσμού και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει η παραμικρή σκιά πάνω σε μια τόσο κρίσιμη διαδικασία για το μέλλον χιλιάδων νέων ανθρώπων και σε αυτά τα καίρια ζητήματα καλείται να απαντήσει η κα Υπουργός