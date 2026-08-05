Στην Φαρκαδόνα η Ελένη Τσαλιγοπούλου την Παρασκευή 7 Αυγούστου

Η Περιφέρεια στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026» φιλοξενεί την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την δημιουργική παρέα της στην Φαρκαδόνα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Η Φαρκαδόνα βρίσκεται στο γεωγραφικό σημείο στο οποίο συναντούνται και συνδέονται τρεις Περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας – Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας. Η Περιφέρεια με την συναυλία αυτή προετοιμάζει το ενιαίο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θεσσαλίας, έναν θεσμό που θα εγκαινιάσει το επόμενο καλοκαίρι.

Στη συναυλία της Παρασκευής 7 Αυγούστου (ώρα έναρξης 21.00) που υποστηρίζει ο Δήμος Φαρκαδόνας και θα γίνει στη θέση «Παζαράκι» (είσοδος Φαρκαδόνας) η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μας προσκαλεί σε μια γιορτή του καλού και διαχρονικού ελληνικού τραγουδιού, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου είναι μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ερμηνεύτριες. Η θητεία της στο Ελληνικό Τραγούδι περιλαμβάνει συνεργασίες με το σύνολο σχεδόν των συνθετών, στιχουργών, ερμηνευτών και μουσικών που έχουν καθορίσει το σημερινό ηχητικό, αισθητικό και κοινωνικό πεδίο του. Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες της με τον Γιώργο Νταλάρα, την Δήμητρα Γαλάνη, τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Γιώργο Ανδρέου, τον Νίκο Ζούδιαρη, τον Κώστα Λειβαδά (οι αναφορές είναι ενδεικτικές). Η Ελένη Τσαλιγοπούλου περιοδεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η δισκογραφική της διαδρομή είναι από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές στην γενιά της αλλά και γενικά στο τοπίο του τραγουδιού μας. Οι ερμηνείες της, με συνδυασμό δημοτικών, λαϊκών και διεθνών επιρροών έχουν ήδη γίνει κλασσικές και έχουν ισχυρή επίδραση στην νεότερη γενιά της Ελληνικής μουσικής.