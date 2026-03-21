Στην τελική ευθεία τρεις κυκλικοί κόμβοι στην Καλαμπάκα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής για την Καλαμπάκα, καθώς ξεκινά η κατασκευή των τριών κυκλικών κόμβων με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας προϋπολογισμού 2. 200.000 ευρώ.

Το έργο συζητήθηκε στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, του Δήμαρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου, και της Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρύσας Ντιντή, όπου τέθηκαν συνολικά τα ζητήματα έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε: «Είχαμε την επίσκεψη του Δημάρχου Μετεώρων. Συζητήσαμε για μια σειρά έργων στην περιοχή και ειδικότερα για το έργο που αφορά στην κατασκευή των τριών κυκλικών κόμβων στην πόλη της Καλαμπάκας, το οποίο εισέρχεται στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την αναβάθμιση της περιοχής. Η προσθήκη αυτών των κυκλικών κόμβων έρχεται σε μια περίοδο που η περιοχή επιθυμεί να αναβαθμίσει τις υποδομές της, ώστε να συμβαδίζει με ευρωπαϊκές πρακτικές και πρότυπα».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα για την συνεργασία και τη στήριξη. Οι κυκλικοί κόμβοι ήταν για εμάς δέσμευση προς τους πολίτες και η χρηματοδότηση της Περιφέρειας κάνει πραγματικότητα ένα έργο που για χρόνια θεωρούνταν δύσκολο. Για περίπου 15 χρόνια υπήρχαν πολλοί που υποστήριζαν ότι το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω έλλειψης χώρου. Ωστόσο, οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν».

Η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή σημείωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών, το έργο περνά στη φάση υλοποίησης, ενώ έχει ήδη εκδοθεί η σχετική πρόσκληση, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που θα ενισχύσει την οικονομική και τουριστική ευμάρεια της περιοχής».

Οι τρεις κυκλικοί κόμβοι θα κατασκευαστούν στην οδό Πίνδου, στο ύψος του ξενοδοχείου DivaniMeteora, της ΔΕΗ και του Αστυνομικού Τμήματος. Το έργο περιλαμβάνει επίσης νέα πεζοδρόμια, ασφαλείς διαβάσεις πεζών, υποδομές για άτομα με αναπηρία και συνοδευτικές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις.Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την κυκλοφορία, να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να δημιουργήσει ένα πιο φιλικό και λειτουργικό αστικό περιβάλλον για την Καλαμπάκα.

Οι παρεμβάσεις θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση συνθηκών εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των οδών και στην βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας του οδικού δικτύου. Με την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων επιδιώκεται : α.) Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων β.) Ομαλότερη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, γ.) Βελτίωση της λειτουργικότητας των διασταυρώσεων, δ.) Αναβάθμιση της αστικής και περιβαλλοντικής εικόνας των περιοχών όπου κατασκευάζονται οι κόμβοι.