Στην τελική ευθεία το νέο Αστυνομικό Μέγαρο Τρικάλων – Επίσκεψη Κουρέτα

Την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων κα Χρύσα Ντιντή, όπου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Αστυνομικό Διευθυντή, Θανάση Καππά, και το σύνολο των αξιωματικών της υπηρεσίας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα ζητήματα λειτουργίας των τοπικών αστυνομικών αρχών, με τον κ. Κουρέτα να προβαίνει σε μια σημαντική ανακοίνωση για τις υποδομές της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή.

Ο Περιφερειάρχης έφερε ευχάριστες ειδήσεις για το χρονίζον αίτημα της ανέγερσης του νέου Αστυνομικού Μεγάρου Τρικάλων. Όπως ενημέρωσε τους παριστάμενους παρέλαβε ήδη τη σχετική μελέτη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και βάσει του χρονοδιαγράμματος, το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του προσεχούς καλοκαιριού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μήνυμα προς τους αστυνομικούς της “πρώτης γραμμής”

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο κ. Κουρέτας χρησιμοποίησε τον ασύρματο της υπηρεσίας για να επικοινωνήσει απευθείας με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε περιπολία και ενεργό δράση.

«Θέλω να εκφράσω την βαθιά μου εκτίμηση και τις ευχαριστίες της Περιφέρειας για το έργο που επιτελείτε καθημερινά στους δρόμους, διασφαλίζοντας την τάξη και την ασφάλεια των συμπολιτών μας», τόνισε ο Περιφερειάρχης κατά την επικοινωνία του.

Η επίσκεψη επιβεβαίωσε την άριστη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, με κοινό στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία.

Στην συνάντηση παρέστησαν ακόμη ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων Αλέξανδρος Αγραφιώτης, ο Διοικητής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γεώργιος Λιούρας, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων Σωτήριος Δημοθόδωρος και ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων Κωνσταντίνος Κωστακόπουλος.