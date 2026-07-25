Στην τελική ευθεία για το νέο Δημοτικό Κυνοκομείο του Δήμου Τρικκαίων

Μια ακόμη μέριμνα από τον Δήμο Τρικκαίων για τους τετράποδους φίλους. Το νέο Δημοτικό Κυνοκομείο επισκέφθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Εργων Παναγιώτη Ντιντή και ενημερώθηκαν από τους μηχανικούς του Δήμου Τρικκαίων κ.κ. Ασπα Καρανάσιου και Γιώργο Σιούγα για την πορεία κατασκευής. Ουσιαστικά το έργο βρίσκεται στο τελευταίο του στάδιο και οι κ. Σακκάς και Ντιντής είδαν από κοντά εγκαταστάσεις που, βάσει προδιαγραφών, θα φιλοξενούν αδέσποτα ζώα. Το Δημοτικό Κυνοκομείο βρίσκεται κοντά στη Σωτήρα (θέση Λειβαδούλια), σε χώρο 5.040 τ.μ., ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικκαίων. Το υπό κατασκευή κτίριο έχει κάλυψη 491,06 τ.μ. και περιλαμβάνει χώρους γραφείων για το προσωπικό,

εξεταστήριο ζώων, ακτινολογικό με δυνατότητα απομόνωσης των ασθενών ζώων, αποθήκη

τροφίμων, κουζίνα, χώροι W.C., λεβητοστάσιο και δύο ανεξάρτητα κτήρια για τα αδέσποτα

ζώα, με κατάλληλους χώρους διαμονής και άσκησης των ζώων (ενδεικτικά, υπερυψωμένη επιφάνεια για ύπνο, απαλλαγμένοι από υγρασία και στεγασμένοι, με δυνατότητα πλυσίματος και αποστράγγισης, με οπτική και ακουστική επικοινωνία μεταξύ των ζώων, με άμεση πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε πόσιμο νερό, με θέα σε εξωτερικό ελεύθερο χώρο). Το έργο έχει τον τίτλο «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» με προϋπολογισμό 402.600€ και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) και πόρους του Δήμου Τρικκαίων και το ανέλαβε η εταιρεία «Γεώργιος Αναστασίου & Σία ΕΕ».