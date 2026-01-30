Στην Πύλη ο γενικός διευθυντής Δασών του ΥΠΕΝ

Tην 28η Ιανουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πύλης συνάντηση εργασίας με κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή στελεχών του Δασαρχείου, της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων, και της Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, στο πλαίσιο του συντονισμού και της προώθησης παρεμβάσεων για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Επικεφαλής του κλιμακίου του Υπουργείου ήταν ο κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη και δημοτικοί σύμβουλοι του Δ. Πύλης, με τον Δήμαρχο κ. Κ. Μαράβα,ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της στενής συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση χρόνιων και σύγχρονων προκλήσεων που αφορούν τα δασικά οικοσυστήματα και τις ορεινές περιοχές του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν εκτενώς:

– τα έργα δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων και Ορεινής Υδρονομίας, η ένταξη της ήδη εγκεκριμένης μελέτης του χειμάρρου « Κοπάνες» της Τ.Κ. Στουρ/κων στο πρόγραμμα Aquamontis- ζητήματα αντιπυρικής προστασίας των δασών,

– χρηματοδότηση διαχειριστικών μελετών των ένδεκα (11) δημοτικών δασών- χρηματοδότηση κατασκευής του έργου δασικής αναψυχής στη λίμνη Αγ. Βησσαρίωνα

– συνεργασία με εργοστάσια θερμικής επεξεργασίας ξύλου, για την υλοτομία και απομάκρυνση των προσβεβλημένων ατόμων πλατάνου

– καθώς και γενικότερα θέματα αξιοποίησης, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του δασικού πλούτου.

Ο Δήμαρχος Πύλης υπογράμμισε ότι ο Δήμος, ως κατεξοχήν ορεινός και δασικός, αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες τόσο σε επίπεδο πρόληψης φυσικών κινδύνων όσο και σε επίπεδο προστασίας των φυσικών πόρων, δηλώνοντας τη διαθεσιμότητα του Δήμου να στηρίξει την ωρίμανση και υλοποίηση σχετικών έργων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση όλων των πλευρών για ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού.