Στην περιφορά των Επιταφίων στα Τρίκαλα ο Δημήτρης Κουρέτας

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και θρησκευτικής ευλάβειας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, παρέστη το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στην ακολουθία και την περιφορά των Επιταφίων στην πόλη των Τρικάλων.

Ο κ. Κουρέτας παρακολούθησε την ακολουθία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου. Στη συνέχεια, ακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο της πόλης, η οποία κατέληξε στην κεντρική πλατεία, όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνάντηση των Επιταφίων των κεντρικών ενοριών των Τρικάλων, παρουσία πλήθους πιστών και εκπροσώπων των τοπικών Αρχών.

Μετά το πέρας της τελετής, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η αποψινή βραδιά είναι η κορύφωση του Θείου Δράματος, μια στιγμή περισυλλογής και ταπεινότητας για όλους μας. Εδώ, στην καρδιά της Θεσσαλίας, στα Τρίκαλα, το μήνυμα της θυσίας και της αγάπης του Θεανθρώπου αντηχεί πιο δυνατά από ποτέ. Μετά από κάθε Γολγοθά ακολουθεί πάντα η Ανάσταση. Αυτό είναι το μήνυμα ελπίδας που χρειαζόμαστε ως κοινωνία και ως περιφέρεια: με ενότητα, επιμονή και πίστη στις δυνάμεις μας, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία και να πορευτούμε προς το φως της αναγέννησης. Εύχομαι σε όλους τους Θεσσαλούς Καλή Ανάσταση και ένα Άγιο Πάσχα με υγεία και αλληλεγγύη».

Κατά την παραμονή του στα Τρίκαλα, ο κ. Κουρέτας είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές με πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής, επισημαίνοντας τη σταθερή στήριξη της Περιφέρειας στην ανάπτυξη και την ανάδειξη της ταυτότητας των τρικαλινών πόλεων και χωριών.