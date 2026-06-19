Στην Πατουλιά ο Κώστας Σκρέκας για τον Πανηγυρικό Εσπερινό του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου

Στον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου, στην Πατουλιά, παραυρέθηκε ο Βουλευτής Τρικάλων και πρ. Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Η φετινή εορτή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Εσπερινός τελέστηκε στον ίδιο χώρο όπου οραματίζεται η ανέγερση του νέου Ναΐσκου του Αγίου και Πανευφήμου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου. Ένα έργο που θα είναι ριζωμένο στον τόπο της Πατουλιάς, φέροντας μέσα του την ψυχή της κοινότητας και που αναμένεται να αποτελέσει μόνιμο φάρο πίστης για όλη την περιοχή.

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε για την ανέγερση του νέου Ναϊσκου: «Η σημερινή βραδιά στην Πατουλιά, υπό την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Χρυσοστόμου, γεμίζει τις καρδιές όλων μας με αισιοδοξία και δύναμη. Είναι βαθιά η συγκίνησή μας, καθώς ο Ναΐσκος του Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου πρόκειται να ανεγερθεί σε αυτόν εδώ τον τόπο, αποτελώντας έναν φάρο πίστης για όλη την περιοχή. Πολλά συγχαρητήρια σε όσους κοπιάζουν και συνεισφέρουν, για να γίνει αυτό το θεάρεστο έργο πραγματικότητα.

Στον Αρχιερατικό Εσπερινό παραβρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Τρικάλων, Μάνη Γιαννοτάκη και ο Αντιπρόεδρος, Μάκης Τσίγκας.