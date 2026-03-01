Στην Μαθηματική Ολυμπιάδα “Ο Αρχιμήδης” τρικαλινοί μαθητές και μαθήτριες

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Τρικάλων διαγωνίστηκαν το Σάββατο στη Λάρισα, μαζί με συνολικά 61 μαθητές από ολόκληρη τη Θεσσαλία, στην 43η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα “Ο Αρχιμήδης”, επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο μαθηματικής σκέψης και αγωνιστικό πνεύμα.

Η διοργάνωση κύλησε ομαλά, σε άρτια οργανωμένο περιβάλλον, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε απαιτητικά μαθηματικά προβλήματα.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες για την προσπάθεια και τη συμμετοχή τους, καθώς και στους εκπαιδευτικούς που τους στήριξαν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς το Παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, το οποίο είχε την ευθύνη της διοργάνωσης και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή διεξαγωγή της Ολυμπιάδας.