Στην Ιερά Μονή Κορμπόβου ο Μητροπολίτης Τρίκκης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος, λειτούργησε χθες και μίλησε στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου.

Κατά την επίσκεψή του, είδε τα παλαιά ασκηταριά μικρές σπηλιές όπου οι μοναχοί παλαιότερα κρύβονταν για να προσεύχονται και αναφέρθηκε με συγκίνηση στην ασκητική ζωή και τη δύναμη της προσευχής.

Ο Σεβασμιώτατος μίλησε στις μοναχές για τη σημασία της Θείας Λειτουργίας και της αδιάλειπτης προσευχής, παρακαλώντας τες να προσεύχονται πάντοτε για τον ιερό κλήρο και τον ευσεβή λαό της τοπικής μας Εκκλησίας.