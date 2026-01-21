Στην ΕΡΤ ο Σκρέκας για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Αγροτών

Καλεσμένος στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις» βρέθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, αναφερόμενος στον διάλογο με τους αγρότες, τα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα και τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Για τον διάλογο με τους αγρότες



Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε:

«Πραγματικά έγινε ένας χρήσιμος διάλογος 4,5 ωρών με τους αγρότες, ο οποίος θα συνεχιστεί. Οι αγρότες, όμως, θα πρέπει να αποχωρήσουν από τα μπλόκα και ο διάλογος να συνεχιστεί, καθώς δεν μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα μέσα σε μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.»

Προσθέτοντας ότι:

«Ο Πρωθυπουργός πρότεινε να γίνει μια κοινοβουλευτική διακομματική επιτροπή για να συζητηθούν τα θέματα και οι τρόποι δημιουργίας ενός βιώσιμου αγροτικού πρωτογενή τομέα. Αυτό πρέπει να γίνει πράξη και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει πράξη με κλειστούς δρόμους.».

Για τα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα



Ο κ. Σκρέκας τόνισε:

«Είχαμε πει ότι θα υπάρχουν ρυθμίσεις στήριξης για το ρεύμα, για το πετρέλαιο στην αντλία και για μια σειρά άλλων που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση του κόστους παραγωγής.»

Παράλληλα τόνισε πως:

«Πάρα πολλά από αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, όπως για παράδειγμα το αφορολόγητο πετρέλαιο, το χαμηλό αγροτικό τιμολόγιο στο ρεύμα, η δυνατότητα να έχουν 50% μείωση φόρου όταν δημιουργούν συνεργατικά σχήματα και ομάδες παραγωγών, ώστε να πουλούν την παραγωγή τους κατευθείαν στις μεγάλες και στις διεθνείς αγορές, επειδή θα έχουν δύναμη διαπραγμάτευσης και οικονομία κλίμακας, τα εφάρμοσε η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019.»

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

«Μπορείς να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο, να έχεις αιτήματα τα οποία να είναι δίκαια, αλλά δεν μπορείς να κλείνεις τους δρόμους και να παραλύεις όλες τις τοπικές οικονομίες και την οικονομία της χώρας.» δήλωσε ο κ. Σκρέκας.