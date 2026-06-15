Στην εκδήλωση του συλλόγου «Φίλες της Αγάπης» ο Κώστας Σκρέκας

Στο καθιερωμένο φιλικό απογευματινό του φιλανθρωπικού συλλόγου «Φίλες της Αγάπης» παρευρέθηκε ο Βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας, συμμετέχοντας σε μια υπέροχη εκδήλωση γεμάτη ζεστασιά, με την οποία έκλεισε με τον πιο όμορφο τρόπο άλλη μια δημιουργική χρονιά προσφοράς.

Ο κ. Σκρέκας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα μέλη και τις φίλες του συλλόγου, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για όλα όσα προσφέρουν καθημερινά στον τόπο μας. Όπως τόνισε, με τη σταθερή και αδιάκοπη δράση τους εξυψώνουν την έννοια της προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποτελώντας ένα ζωντανό και φωτεινό παράδειγμα για ολόκληρη την κοινωνία των Τρικάλων.

«Αυτή η μοναδική παρέα γυναικών, με το σπουδαίο έργο τους, αποδεικνύουν στην πράξη ότι δεν μιλάνε απλώς για αγάπη, αλλά τη μεταδίδουν με ανιδιοτέλεια σε όλον τον κόσμο.», σημείωσε ο κ. Σκρέκας.