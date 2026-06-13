Στην εκδήλωση του ΕΕΕΕΚ Τρικάλων ο Κώστας Σκρέκας για τη λήξη της σχολικής χρονιάς  

Με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ο βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας παραβρέθηκε στην εκδήλωση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τρικάλων (ΕΕΕΕΚ), δίνοντας το παρών δίπλα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες.

Η φετινή γιορτή είχε ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς αποτέλεσε αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο, με τους μαθητές να ανεβαίνουν στη σκηνή και να ερμηνεύουν τραγούδια του αγαπημένου δημιουργού, κερδίζοντας τα χειροκροτήματα όλων των παρευρισκόμενων.

Ο κ. Σκρέκας απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, που με δημιουργικότητα, επιμονή και αγάπη για τη δουλειά τους βρίσκουν κάθε φορά νέους τρόπους να εμπνέουν και να ανοίγουν ορίζοντες στους μαθητές τους, καθώς και στους γονείς, που στέκονται δίπλα στα παιδιά τους με αγάπη και αφοσίωση χωρίς μέτρο.

«Πίσω από κάθε χαμόγελο σε αυτή τη σκηνή υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα παρατούν. Και αυτό χρειάζεται να το γνωρίζουμε και να το τιμάμε», σημείωσε ο κ. Σκρέκας, τονίζοντας τη σημασία της ειδικής εκπαίδευσης και την αξία που έχει για τα Τρίκαλα να διαθέτει ένα σχολείο με τέτοιους ανθρώπους και αυτό το πνεύμα.