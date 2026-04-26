Στενή συνεργασία Δήμου Πύλης – Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αιχμή τα μεγάλα έργα υποδομών

Σημαντική συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πύλης μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κας Ρένας Καραλαριώτου, με αντικείμενο ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την προώθηση κρίσιμων αναπτυξιακών έργων.

Ο Δήμαρχος καλωσόρισε την κα Καραλαριώτου, επισημαίνοντας τη μακρόχρονη γνωριμία και συνεργασία τους, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

Από την πλευρά της, η κα Καραλαριώτου ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι βασικός στόχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και η ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής των περιοχών. Παράλληλα, εξήρε τη διεκδικητικότητα του Δημάρχου, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία τους θα είναι ιδιαίτερα παραγωγική προς όφελος του Δήμου Πύλης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ζητήθηκε από τον Δήμαρχο να παρουσιάσει το αναπτυξιακό σχέδιο του Δήμου, δίνοντας έμφαση σε έργα στρατηγικής σημασίας, όπως το φράγμα Μεσοχώρας και το φράγμα Πύλης, καθώς και στην ανάγκη προώθησης της διαπιστωτικής πράξης για το Πράσινο Σημείο.

Ακολούθησε ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών, σχετικά με την πορεία υλοποίησης έργων, τις διαδικασίες και τις δυνατότητες επιτάχυνσης των παρεμβάσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς Δήμου Πύλης υπηρεσιακοί παράγοντες, ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Τσαχρήστος, η Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών κα Φανή Μαρκαντά, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αθανάσιος Κωστάκης, Κωνσταντίνος Πλαστήρας και Χρήστος Ζιάκας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ κ. Βασίλειος Αναγνώστου, η Δημοτική Σύμβουλος κα Ρούλα Οικονόμου και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Στέφανος Παϊδής.

Από την πλευρά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρευρέθηκαν η κα Ρένα Καραλαριώτου, συνοδευόμενη από υπηρεσιακά στελέχη, ο Γενικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Παππάς, η Συντονίστρια κα Σοφία Κυρίτση, ο Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικού και Οικονομικού Τρικάλων κ. Αθανάσιος Κωτούλας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αλλοδαπών Τρικάλων κ. Γεώργιος Ζούτος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τοποθετήθηκε και ο Διευθυντής της Αποκεντρωμένης κ. Κώστας Παπάς, ο οποίος καλωσόρισε τη Γενική Γραμματέα στον Δήμο Πύλης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της περιοχής και τις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες που διαθέτει.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και επιβεβαίωσε τη κοινή βούληση για στενή συνεργασία, με στόχο την προώθηση έργων, την ανάπτυξη της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.