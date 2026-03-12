Στα Tρίκαλα σήμερα ο Θανάσης Κοντογεώργης – Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Στα Τρίκαλα θα βρεθεί σήμερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης στο πλαίσιο της διαμόρφωσης και παρακολούθησης των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης της περιοχής.

Μαζί με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, θα επισκεφτούν, στις 12 το μεσημέρι, έργα εντός της πόλης των Τρικάλων (Ανάπλαση Ληθαίου, 1ο Παθητικό Νηπιαγωγείο, Τεχνολογικό Μουσείο, Διαχρονικό Μουσείο) και θα έχουν σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση στη 1 το μεσημέρι.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις στο Φράγμα Ληθαίου, στη Γέφυρα Διάβας, θα παραβρεθούν στη σύσκεψη της ΔΕΕΠ και στον απολογισμό της Περιφέρειας.

Νωρίτερα σήμερα θα επισκεφθεί την Καρδίτσα και την Παρασκευή την Μαγνησία.

Το Σάββατο, 14 Μαρτίου θα μεταβεί στη Λάρισα, όπου αρχικά θα έχει σύσκεψη στις 9.30 με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα και στις 11.00 θα συμμετάσχει στο 3ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.