Στα 5 χλμ του ημιμαραθωνίου συμμετείχαν μαθητές του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων

Με ενθουσιασμό μαθητές και μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου συμμετείχαν στον Τρικαλινό Ημιμαραθώνιο, λαμβάνοντας μέρος στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων.

Η δράση αυτή αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία για τους μαθητές/τριες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να ζήσουν το πνεύμα του αθλητισμού και να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη αθλητική γιορτή της πόλης.

Οπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου “η συμμετοχή σε έναν ημιμαραθώνιο προσφέρει πολλά οφέλη στους μαθητές, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Μέσα από την προπόνηση και τη συμμετοχή στον αγώνα βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, ενισχύουν την αντοχή και υιοθετούν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Παράλληλα, μαθαίνουν την αξία της προσπάθειας, της επιμονής και της θέσπισης στόχων. Επιπλέον, η εμπειρία της συμμετοχής σε έναν αγώνα ενισχύει την αυτοπεποίθηση, καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα και βοηθά τους μαθητές να διαχειρίζονται το άγχος και τις προκλήσεις.

Το 5o Γυμνάσιο πάντα ενθαρρύνει και ενισχύει τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αθλητικές δράσεις που προάγουν τη συνεργασία και το «ευ αγωνίζεσθαι».

Με τη στήριξη των εκπαιδευτικών μας, κας Ζαχαράκη Δήμητρας, κας Μπαρούτα Γεωργίας, κου Καρανίκα Γιάννη και κου Μπουλογιώργου Αθανασίου, οι μαθητές/τριες έτρεξαν με ζωηρή διάθεση, αποκομίζοντας όμορφες εμπειρίες και δυνατά συναισθήματα.

Το σχολείο συγχαίρει θερμά όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τους μαθητές/τριες του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων, ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς που στήριξαν τα παιδιά μας καθώς και τους διοργανωτές για την άρτια διεξαγωγή της οργάνωσης, η οποία προάγει τον αθλητισμό και ενθαρρύνει τη συμμετοχή της νέας γενιάς σε δραστηριότητες που προάγουν ψυχική και σωματική υγεία, την κοινωνικότητα και την ισορροπημένη ανάπτυξη”.