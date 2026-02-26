Στα… ψηφιακά θρανία, 30 ηλικιωμένοι του Δήμου Τρικκαίων

Τριάντα ηλικιωμένοι που διαβιούν στον Δήμο Τρικκαίων θα απεκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, μαθαίνοντας την… ψηφιακή αλφαβήτα. Πρόκειται για πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Ολοι Digital», για την ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (έργο «Ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία») στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορείς υλοποίησης το ΙΝ.Ε.Σ.ΑμεΑ και την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

Το σκέλος του προγράμματος που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων

– αφορά σε 30 ηλικιωμένους, (από το 65ο έτος της ηλικίας και άνω).

– υλοποιείται στον χώρο του Ε΄ ΚΑΠΗ του Δ. Τρικκαίων,

– σε 2 τμήματα των 15 ατόμων

– για συνολικά 70 ώρες μαθημάτων.

Για τον Δήμο Τρικκαίων η σχετική προεργασία έχει ήδη γίνει από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας), οι υπεύθυνοι των ΚΑΠΗ έχουν ενημερωθεί και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να απευθύνονται σε αυτούς για να υποβάλουν την αίτηση, μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2026.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλεται αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (https://empower.gov.gr) με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Από τον ίδιο τον αιτούντα υποψήφιο ωφελούμενο με τους κωδικούς Taxis Net.

β) Από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του υποψήφιου ωφελούμενου με τους κωδικούς Taxis Net του εξουσιοδοτούμενου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα σχετική εξουσιοδότηση είτε με τη μορφή ψηφιακού εγγράφου που έχει εκδοθεί μέσω gov είτε με τη μορφή ευκρινούς σαρωμένου αντιγράφου του πρωτότυπου εγγράφου (χειρόγραφο που έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής) και υποβάλλεται σε μορφή PDF. Ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα λήξης ορίζεται η 15η Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

Κριτήριο επιλογής των ωφελουμένων που πληρούν κατά περίπτωση τις προϋποθέσεις είναι η σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Στην ίδια ηλεκτρονική σελίδα υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες για τα κριτήρια επιλογής, την αξιολόγηση και όλα τα σχετικά με την αίτηση.

Στόχος

Στόχος του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του αποκλεισμού από τις σύγχρονες τεχνολογίες και η ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς στην ψηφιακή εποχή.

Αντικείμενο Προγράμματος

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαίδευση, η εξοικείωση και η ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία στις νέες τεχνολογίες, κυρίως όσον αφορά στην ψηφιακή επικοινωνία και στις δεξιότητες που βασίζονται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ενδεικτικά:

Τι θα μαθαίνουν

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες που αφορούν:

η επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών,

η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών,

η χρήση ψηφιακών εφαρμογών του gov.gr,

η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης περιλαμβάνουν:

εκπαιδευτικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στο επίπεδο των ωφελούμενων,

βίντεο με χρήση avatar, animations και προσομοιώσεις μαθημάτων για πιο ελκυστική μάθηση,

διαδραστικές ασκήσεις προσαρμοσμένες στο εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, για καλύτερη κατανόηση,

διαδραστικά παιχνίδια που συνδυάζουν μάθηση και ψυχαγωγία προάγοντας τη δημιουργική εκπαίδευση.

Διάρθρωση Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και οι υποστηρικτικές δράσεις βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών – DigComp (Digital Competence Framework) καλύπτοντας τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Γραμματισμός πληροφοριών και δεδομένων

2. Επικοινωνία και συνεργασία

3. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

4. Ασφάλεια

5. Επίλυση προβλημάτων

Για τη συνολική υποστήριξη των δράσεων ψηφιακής εκπαίδευσης αναπτύχθηκε από την ΕΔΥΤΕ εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό περιεχόμενο κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων.

