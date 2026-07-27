Στα χωριά των Τρικάλων το Σαββατοκύριακο ο Δημήτρης Παπαστεργίου

Μια γεμάτη περιοδεία στα ορεινά και ημιορεινά του νομού Τρικάλων είχε το Σαββατοκύριακο ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου επισκέφθηκε διαδοχικά την Αηδόνα, την Αγία Παρασκευή, τη Διάβα, το Ρίζωμα, τη Τζούρτζια, την Κρανιά, τον Αμάραντο, την Καστανιά και τη Θεόπετρα, όπου είχε την ευκαιρία να βρεθεί ανάμεσα σε κατοίκους και φίλους.

Στις συζητήσεις που είχε μαζί τους, τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα της περιοχής: η εξέλιξη των έργων αποκατάστασης, οι νέες παρεμβάσεις που χρειάζονται, αλλά και η ανάγκη για γρήγορο ίντερνετ και ευρυζωνικά δίκτυα ακόμα και στις πιο ορεινές περιοχές.

Φυσικά, από τις συναντήσεις στις πλατείες των χωριών δεν έλειψαν το ζεστό κλίμα, τα πειράγματα και τα χαλαρά σχόλια για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του Υπουργού, με τους συντοπίτες του να του επισημαίνουν χαμογελώντας πως στην οθόνη δείχνει…. πολύ σοβαρός.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου συνεχίζει την άμεση και ουσιαστική επαφή με τους κατοίκους του Νομού Τρικάλων, συζητώντας από κοντά τις ανάγκες και τις προτάσεις τους.