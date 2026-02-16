Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 46χρονος για κλοπές σε οχήματα

Ενας 46χρονος συνελήφθη χθες βράδυ στα Τρίκαλα καθώς “άνοιγε” σταθμευμένα οχήματα έξω από τα σπίτια των ιδιοκτητών τους.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες (15-02-2026) το βράδυ στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Τρικάλων, 46χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μία τραπεζική κάρτα, ένα βιβλίο εκκλησιαστικού περιεχομένου, ένα χρυσό δαχτυλίδι, ένα μπρελόκ, έναν φακό και δύο κολλητικές ταινίες, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει.

Όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα ο δράστης αφαίρεσε μέρος εκ των προαναφερόμενων από δύο σταθμευμένα έξω από οικίες οχήματα, ιδιοκτησίας ισάριθμων ημεδαπών γυναικών.

Τα αφαιρεθέντα αποδόθηκαν στις νόμιμες δικαιούχους τους.

(*) Eπίσης συνελήφθη, σήμερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Τρικάλων ένας 46χρονος.

Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με ποινή φυλάκισης 11 μηνών και χρηματική ποινή 1.700 ευρώ.