Στα Τρίκαλα το 1ο Θερινό Μαθηματικό Σχολείο από το τοπικό Παράρτημα της ΕΜΕ

Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1ου Θερινού Μαθηματικού Σχολείου Τρικάλων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 20 Ιουνίου 2026, στο 7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων, με ώρες λειτουργίας 09:00 – 13:30.



Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στις

τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού μέχρι15 Ιουνίου 2026 και στοχεύει στην καλλιέργεια της μαθηματικής

σκέψης μέσα από δημιουργικές και βιωματικές προσεγγίσεις.

Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Δύο (2) διδακτικές συνεδρίες Μαθηματικών διάρκειας 75 λεπτών η καθεμία.

• Μία (1) συνεδρία δημιουργικών και διεπιστημονικών δραστηριοτήτων διάρκειας 75 λεπτών

(μαθηματικά παιχνίδια, κυνήγι θησαυρού, εικαστικές δράσεις, θεματικές παρουσιάσεις από

άλλους επιστημονικούς τομείς).

Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από καθηγητές Μαθηματικών, μέλη του

Παραρτήματος Τρικάλων της ΕΜΕ, καθώς και από συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς και επιστήμονες.

Οργάνωση – Συμμετοχές: Θα λειτουργήσουν τρία τμήματα (ένα για κάθε τάξη), με ανώτατο όριο 20

μαθητές/μαθήτριες ανά τμήμα. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Η συμμετοχή σε μαθηματικούς διαγωνισμούς ή συναφείς δραστηριότητες δύναται να συνεκτιμηθεί.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 50 ευρώ.

Υποβολή Αιτήσεων: Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν έως και την Τετάρτη 03/06/2026, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: https://forms.gle/R3DPf4V9LHWhJBbb9 ή στα γραφεία του Παραρτήματος κάθε Τετάρτη 18:00–20:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Παράρτημα

Τρικάλων της ΕΜΕ, στο τηλέφωνο 6976502309.