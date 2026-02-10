Στα Τρίκαλα τα στελέχη της ΔΑΕΕ – Διευρύνεται ο κύκλος ευθυνών για τα τοπογραφικά διαγράμματα

Στα Τρίκαλα επιστρέφουν αύριο, Τετάρτη, τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) προκειμένου να συνεχίσουν τις έρευνες στο εργοστάσιο της Βιολάντα στον απόηχο της έκρηξης που συγκλόνισε την περιοχή και στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα εισέρχεται σε νέα φάση, με τη λήψη καταθέσεων από στελέχη της επιχείρησης, υπευθύνους τομέων, καθώς και μηχανολόγους μηχανικούς που υπέγραψαν για την εγκατάσταση και την τοποθέτηση των δύο υπέργειων δεξαμενών και των σωληνώσεων, οι οποίες υπογειοποιήθηκαν χωρίς την απαιτούμενη θωράκιση.

Παράλληλα, στον κύκλο των ερευνών εντάσσονται πλέον και πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι που υπέγραψαν τα τοπογραφικά διαγράμματα και τα σχέδια της επιχείρησης, τα οποία είχαν κατατεθεί τόσο στην Περιφέρεια όσο και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τη «βεντάλια» των ευθυνών, καθώς εξετάζεται το σύνολο των αδειοδοτικών και τεχνικών διαδικασιών που προηγήθηκαν.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ θα πραγματοποιήσουν εκ νέου αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας, συλλέγοντας πρόσθετα στοιχεία από τον χώρο της έκρηξης, τα οποία θα αναλυθούν από ειδικούς πραγματογνώμονες, με στόχο την εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων για τα αίτια του δυστυχήματος. Το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό και τις επόμενες ημέρες, ώστε να μην αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία της έρευνας, ενώ η πτέρυγα που καταστράφηκε ολοσχερώς φυλάσσεται σε 24ωρη βάση.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα τεχνικά ευρήματα της έρευνας φαίνεται να απομακρύνουν το ενδεχόμενο η τραγωδία να συνδέεται με τη διάβρωση των σωληνώσεων λόγω της κακοκαιρίας «Ντάνιελ». Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της ΔΑΕΕ έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα για τη διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο από τη δεξαμενή έως το υπόγειο της επιχείρησης, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, όταν προκλήθηκε σπινθήρας από αντλία νερού.

Το προπάνιο φέρεται να διέφυγε από διαβρωμένο χαλύβδινο σωλήνα, να κινήθηκε υπόγεια και να κατέληξε στο υπόγειο του κτιρίου, εξέρχοντας από τρεις οπές στο σκυρόδεμα, δημιουργώντας τις συνθήκες για τη φονική έκρηξη.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ ολοκλήρωσαν διατρήσεις σε μήκος περίπου 30 μέτρων, σε οκτώ διαφορετικά σημεία κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού. Σε όλα τα σημεία εντοπίστηκε παρουσία προπανίου, με τη συγκέντρωση να μειώνεται όσο οι έρευνες πλησίαζαν προς το εξωτερικό της επιχείρησης και το κιγκλίδωμα που βρίσκεται επί του δρόμου.

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα αποδυναμώνεται το σενάριο ότι η διάβρωση των σωληνώσεων προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής εκτιμούν ότι πρόκειται για αστοχία στην αρχική κατασκευή, καθώς οι σωληνώσεις δεν είχαν θωρακιστεί ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος κατά την υπογειοποίησή τους, όπως προβλέπεται.

Οι σωληνώσεις φέρονται να είχαν κατασκευαστεί και υπογειοποιηθεί το 2014 ή και νωρίτερα, παραμένοντας για περισσότερα από δέκα χρόνια χωρίς ουσιαστικό έλεγχο για πιθανή σκουριά ή διάβρωση. Ο χαλύβδινος σωλήνας εμφανίζει εκτεταμένη διάβρωση μήκους περίπου 7,5 μέτρων, με το συγκεκριμένο τμήμα να έχει αποκολληθεί.

Το αποκολλημένο τμήμα του σωλήνα θα μεταφερθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για αναλυτική εργαστηριακή εξέταση, ενώ δείγματα χώματος θα εξεταστούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί τόσο η ποσότητα προπανίου που είχε εγκλωβιστεί στο έδαφος όσο και η σύστασή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ούτε οι πρόσφατες ασφαλτοστρώσεις ούτε η κακοκαιρία «Ντάνιελ» φαίνεται να ευθύνονται άμεσα για τη διάβρωση. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα έργα αυτά να συνέβαλαν στη συμπίεση του εδάφους, επιτρέποντας στο προπάνιο να κινηθεί υπόγεια σαν «κανάλι» προς το υπόγειο της επιχείρησης.

dikastiko.gr