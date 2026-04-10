Στα Τρίκαλα η 41η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση με πάνω από 1.000 προσκόπους

Από τις 16 έως τις 19 Απριλίου, τα Τρίκαλα φιλοξενούν την 41η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση (Π.Α.Π.Ε.).

Περισσότεροι από 1.000 Ανιχνευτές, έφηβοι Πρόσκοποι ηλικίας 15 έως 18 ετών από όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν σε ένα τετραήμερο γεμάτο δημιουργία, έκφραση και ανταλλαγή ιδεών.

Οι Ανιχνευτές παρουσιάζουν πρωτογενείς έρευνες γύρω από τον πολιτισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων δημιουργικής έκφρασης. Θεατρικές παραστάσεις, προβολές ταινιών μικρού μήκους, εκθέσεις φωτογραφίας, μουσικές εκδηλώσεις και καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί συνθέτουν ένα πολυσύνθετο και δυναμικό πρόγραμμα.

Η φετινή Π.Α.Π.Ε. περιλαμβάνει καινοτόμες δράσεις που ενισχύουν τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή των νέων:

– Forum, με επίκαιρη θεματική γύρω από τη γνώση και τη σημασία της στη σύγχρονη κοινωνία

– Web Radio, όπου οι Ανιχνευτές αναλαμβάνουν ρόλο παραγωγών και δημιουργούν το δικό τους πρόγραμμα

– Workshops, street art και digital wellbeing

– Περιβαλλοντική δράση, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με πρωταγωνιστή τον Ληθαίο ποταμό και την ανάδειξη των «μυστικών» του

Ξεχωριστή θέση κατέχει και φέτος το “Prisma”, ως ένας χώρος έμπνευσης και αλληλεπίδρασης, φιλοξενώντας ανθρώπους με ξεχωριστή πορεία που συνομιλούν με τους νέους και ανοίγουν νέους ορίζοντες σκέψης.

Η 41η Π.Α.Π.Ε. υλοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Τρικκαίων και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας, καθώς και με τις δημοτικές επιχειρήσεις e-Trikala A.E. και ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τη νεανική δημιουργία.

Από το 1983 έως σήμερα, η Π.Α.Π.Ε. αποτελεί έναν δυναμικό θεσμό που εξελίσσεται μαζί με τους νέους, προσφέροντάς τους βήμα έκφρασης, συνεργασίας και ενεργούς συμμετοχής.

Η φετινή διοργάνωση στα Τρίκαλα φιλοδοξεί να αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα, γεμίζοντας την πόλη με ιδέες, δημιουργικότητα και αισιοδοξία για το μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα pape.sep.org.gr