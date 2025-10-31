Στα Μεγάλα Καλύβια το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σειρά επισκέψεων στη Θεσσαλία θα πραγματοποιήσει το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου 2025 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το πρόγραμμα της περιοδείας ξεκινά το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, με επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη στην αγορά του Μουζακίου Καρδίτσας στις 11:30 π.μ., ενώ στη συνέχεια, στις 12:45, θα συναντηθεί με αγρότες και κτηνοτρόφους στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 16:30, θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας η μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με θέμα «Πανεθνικός διάλογος για τον πρωτογενή τομέα», την οποία θα κλείσει με ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης στις 19:30.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής θα επισκεφθεί τη Μαγνησία. Στις 11:30 π.μ. θα έχει συνάντηση με κτηνοτρόφους στον Ριζόμυλο, ενώ στις 12:15 θα επισκεφθεί το Στεφανοβίκειο, ολοκληρώνοντας έτσι την περιοδεία του στη Θεσσαλία.