Στα εγκαίνια του «Padel Hub» των αδερφών Φορτούνη ο Σκρέκας

Στα επίσημα εγκαίνια του υπερσύγχρονου αθλητικού κέντρου «Padel Hub» των αδερφών Φορτούνη στα Τρίκαλα, παρευρέθηκε το βράδυ της Κυριακής ο Βουλευτής Τρικάλων και πρ. Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Ο αγιασμός, ο οποίος τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομο, συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, καθώς και λαμπερές προσωπικότητες του αθλητισμού, όπως ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ροντινέι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Σκρέκας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αθλητές, ενώ μαζί με τους μικρούς φίλους του αθλητισμού παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τους τελικούς αγώνες των κατηγοριών.Παράλληλα, συνεχάρη τους δημιουργούς για αυτή τη σημαντική επένδυση που αναβαθμίζει τις αθλητικές υποδομές της περιοχής, δημιουργώντας εγκαταστάσεις που αναμένεται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για το padelσε ολόκληρη την Θεσσαλια.

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε: «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην οικογένεια Φορτούνη για τη δημιουργία αυτού του πρότυπου αθλητικού πυρήνα στην πόλη μας. Τέτοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη και αποδεικνύουν τη δυναμική των Τρικάλων, προσφέροντας στη νεολαία μας ποιοτικές επιλογές που τη συνδέουν άμεσα με τον αθλητισμό και το ευ ζην.»