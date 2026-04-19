Στα εγκαίνια του κέντρου προνοσοκομειακής φροντίδας MET CENTER στη Διάβα ο Κώστας Σκρέκας

Στα εγκαίνια του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών «MET CENTER» (Meteora Emergency Training Center) στη Διάβα παρέστη το πρωί του Σαββάτου ο Κώστας Σκρέκας. Το Κέντρο, που στεγάζεται στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, αποτελεί μια πρότυπη δομή της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (Ε.Ε.Ε.Π.Φ.) με την υποστήριξη του Δήμου Μετεώρων.

Ο κ. Σκρέκας, αφού ξεναγήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις όπου θα πραγματοποιούνται πιστοποιημένα σεμινάρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), εξήρε τη σημασία της δομής για την υγειονομική θωράκιση της περιοχής δήλωσε:

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Δήμαρχο Λευτέρη Αβραμόπουλο και τη δημοτική ομάδα, που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλαξαν ριζικά την εικόνα του Δήμου, κάνοντάς τον να ακτινοβολεί σε όλη την Ελλάδα. Ο Λευτέρης συνδυάζει το σύγχρονο όραμα με μια σπάνια αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση, έχοντας στο πλευρό του μια δυνατή ομάδα που εργάζεται με πάθος και συνέπεια για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η ίδρυση του MET CENTER εδώ στη Διάβα είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία που ξαναζωντανεύει την περιοχή. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι και οι νέες να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους, μετατρέποντας παλιές υποδομές σε σύγχρονα σημεία αναφοράς για την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Το MET CENTER αναμένεται να αποτελέσει πυλώνα εκπαίδευσης για επαγγελματίες και πολίτες, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και την ετοιμότητα της τοπικής κοινωνίας σε έκτακτες ανάγκες.