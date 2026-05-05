Στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων οι Πανθεσσαλικοί Αγώνες Στίβου Ατόμων με Αναπηρία

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, διοργανώνουν τους «Πανθεσσαλικούς Αγώνες Στίβου Ατόμων με Αναπηρία 2026».Η κορυφαία αυτή αθλητική διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 9 Μαΐου 2026, στις 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.

Στόχος των αγώνων είναι η ανάδειξη της δύναμης της ανθρώπινης θέλησης, της ευγενούς άμιλλας και της ισότιμης συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία στο κοινωνικό και αθλητικό γίγνεσθαι.

Αθλητές και αθλήτριες από όλη τη Θεσσαλία θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός αποτελεί το πλέον ισχυρό μέσο για την κατάρριψη των εμποδίων και των προκαταλήψεων.

Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Π.Θ., Σοφία Ζαχαρή, και ο Πρόεδρος της Π.Ο.Μ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας, Στέφανος Παϊκός, καλούν τους πολίτες και τους φορείς της περιοχής να δώσουν δυναμικό παρών στις κερκίδες του σταδίου, προσφέροντας το πιο θερμό τους χειροκρότημα στους συμμετέχοντες.