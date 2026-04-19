Στα Ανταλλάξιμα ολοκληρώθηκαν οι πασχαλινές επισκέψεις του Νίκου Σακκά

Τον οικισμό Ανταλλαξίμων Μεγάρχης με την ευκαιρία της πανήγυρης του Ι.Ν. Αγίου Αποστόλου Θωμά επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς.

Ολοκληρώθηκε έτσι, ο κύκλο επισκέψεων του Δημάρχου σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων, με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα.

Την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 ο κ. Σακκάς παραβρέθηκε στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ακολούθως συνομίλησε με πολίτες από τα Ανταλλάξιμα και τα γύρω χωριά.

Παραβρέθηκαν, ο βουλευτής Κώστας Σκρέκας, η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, ο εντεταλμένος σύμβουλος Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κρανιάς, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας Αργυρίου, Σάκης Σκρέκας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρχης Γιώργος Καραλής και πιστοί.

