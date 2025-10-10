Στήριξη του Δ. Τρικκαίων σε πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία

Τη σαφή στήριξη του Δήμου Τρικκαίων στη γενικότερη προσπάθεια φορέων, δομών και επιστημόνων για την ψυχική υγεία, εξέφρασε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ο κ. Σακκάς απηύθυνε χαιρετισμό σε ενημερωτική δράση που διοργάνωσε στις 10 Οκτωβρίου 2025 το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, στον χώρο του ιδρύματος.

Ο κ. Σακκάς, παραβρισκόμενος και ως γιατρός και ως δήμαρχος, αναφέρθηκε γενικότερα στη στήριξη του Δήμου Τρικκαίων σε όλες τις δράσεις που υλοποιούνται, υπενθύμισε την προσπάθεια για τη λειτουργία δομής ατόμων με άνοια στα Τρίκαλα και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της στήριξης και παροχής βοήθειας σε πάσχοντες.

Εδωσε, επίσης, έμφαση στο ότι οι δομές ψυχικής υγείας στα Τρίκαλα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες, ενώ, αναφορικά με τη συγκεκριμένη ημερίδα και τις ειδικότερες πρωτοβουλίες που υλοποιούνται, τόνισε πως αποδεικνύουν ένα υψηλό επίπεδο συνολικά για την ψυχική υγεία.

Ολοκλήρωσε, δε, τον χαιρετισμό του, με τη φράση «δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία», δείχνοντας τη σημασία των συγκεκριμένων θεμάτων.

Στόχοι της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, η προώθηση της σημασίας της ψυχικής υγείας και η μείωση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική νόσο.

Παρούσης της διοικήτριας του νοσοκομείου Τρικάλων, Δρ Αγλαΐας Ρογγανάκη, επιστημονικές ομιλίες απηύθυναν:

– από το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Τρικάλων ο διευθυντής του, ψυχίατρος κ. Γ. Αράπης και η ψυχολόγος κ. Γεωργία Γκοβίνα

– από τον Ξενώνα Μακράς Παραμονής Τρικάλων «ΠΥΞΙΔΑ», η ψυχολόγος κ. Κωνσταντίνα Σκόρδα, η νσηλεύτρια κ. Γεωργία Ασκητή και ένοικος της δομής

– από το Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια «ΝΟΗΜΑ», η νοσηλεύτρια κ. Μαρία Ιτσιου και ο κοινωνικός λειτουργός κ. Κωνσταντίνος Αχυρόπουλος

– από το Παράρτημα ΜΟΘΕ Τρικάλων ΕΟΠΑΕ (πρώην ΟΚΑΝΑ), ο ψυχίατρος κ. Δημήτρης Πιπύρος

