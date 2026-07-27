Στέλεχος της ΔΕΕΠ Τρικάλων δώρισε καρπούζια σε κοινωνικές δομές

Η ΔΕΕΠ Ν. Τρικάλων εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον παραγωγό κ. Αθανάσιο Καμήτα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΕΠ και Ταμία της Οργάνωσης, για τη σημαντική του προσφορά προς τις κοινωνικές δομές του Νομού Τρικάλων.

Ο κ. Καμήτας προχώρησε στη δωρεά μεγάλου αριθμού καρπουζιών, τα οποία διανεμήθηκαν σε κοινωνικές δομές και συμπολίτες μας που έχουν πραγματική ανάγκη. Η πράξη αυτή δεν αποτελεί μόνο μια υλική προσφορά, αλλά κυρίως μια πράξη αγάπης, αλληλεγγύης και έμπρακτης στήριξης προς τους συνανθρώπους μας.

Σε μια εποχή όπου η κοινωνική συνοχή και η αλληλοϋποστήριξη είναι πιο αναγκαίες από ποτέ, τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τις αξίες της προσφοράς και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Η ΔΕΕΠ Ν. Τρικάλων στηρίζει και ενθαρρύνει κάθε ενέργεια που ενισχύει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερη ανθρωπιά, αλληλεγγύη και φροντίδα για τον συνάνθρωπο.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο:

Είμαστε όλοι μαζί. Κανείς δεν πρέπει να νιώθει μόνος του.

Η κοινωνική προσφορά δεν είναι απλώς μια πράξη βοήθειας· είναι μια πράξη ευθύνης και αγάπης προς την τοπική μας κοινωνία.