Σπουδαστές της ΣΜΥ στο Κέντρο Ψηφιακής Απεικόνισης του Δήμου Μετεώρων

Το Κέντρο Ψηφιακής Απεικόνισης του Δήμου Μετεώρων επισκέφθηκε αντιπροσωπεία πρωτοετών σπουδαστών της ΣΜΥ .

Εκεί τους υποδέχθηκε ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος.

Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει:

“Σήμερα είχα τη χαρά να υποδεχθώ στο Κέντρο Ψηφιακής Απεικόνισης του Δήμου Μετεώρων τους πρωτοετείς σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων!

Μια πραγματικά αξιέπαινη πρωτοβουλία της Διοίκησης της Σχολής, που δίνει την ευκαιρία στους νέους Υπαξιωματικούς να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, τον πολιτισμό και το μεγαλείο των Μετεώρων και της περιοχής μας.

Είχα την ευκαιρία να τους μιλήσω για τον Δήμο μας, για τα έργα που αλλάζουν την εικόνα της Καλαμπάκας και για τη σημασία που έχουν οι ρίζες και η ταυτότητά μας.

Ήταν μια πολύ όμορφη συνάντηση, γεμάτη ενέργεια, σεβασμό και αισιοδοξία για το μέλλον!

Ο Δήμος Μετεώρων νιώθει πραγματικά ευγνώμων προς τη Διοίκηση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, καθως δίνεται η δυνατότητα να φιλοξενούμε με αυτόν τον τρόπο τα νέα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, νέους ανθρώπους που σε λίγα χρόνια θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης των συνόρων και της εθνικής μας κυριαρχίας.

Θερμές ευχαριστίες στον Διοικητή της Σχολής, Ταξίαρχο κ. Γρηγόριο Γαρουφαλιά, για την παρουσία και τη συνοδεία του.”