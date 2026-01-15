Σκρέκας: “Όταν με θάρρος λέγεται η αλήθεια και λαμβάνονται δύσκολες αλλά απαραίτητες αποφάσεις, το αποτέλεσμα σε δικαιώνει”

Καλεσμένος στην παρουσίαση της συλλογικής έκδοσης της Synergia, του think tank που στοχεύει να συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και να παράγει συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης, βρέθηκε ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος ανέδειξε κατά την ομιλία του τη σημασία της δημιουργικής σύγκλισης ανάμεσα στον τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο, τις προτάσεις πολιτικής και το μεταρρυθμιστικό έργο της χώρας.

Κατά την ομιλία του, συνεχάρη τους επιμελητές της έκδοσης, Βασίλη Ντούρο και Ορέστη Ομράν Κουκουβιτάκη, καθώς και τους συγγραφείς, επισημαίνοντας ότι το βιβλίο αποτελεί ουσιαστική συμβολή στον σύγχρονο δημόσιο διάλογο. Όπως τόνισε, αποτυπώνει με δομημένο και ρεαλιστικό τρόπο κρίσιμες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και καταθέτει συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής.

Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι η αξία της έκδοσης έγκειται στο γεγονός ότι αναδεικνύει τομείς αιχμής, όπως η καινοτομία, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη, συνδέοντας την ανάλυση αυτή με την ανάγκη για εφαρμόσιμες λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η μεταρρυθμιστική πολιτική προϋποθέτει τόλμη, ειλικρίνεια και πολιτική βούληση, ακόμη και όταν οι αποφάσεις είναι δύσκολες ή συνεπάγονται πολιτικό κόστος.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι αυτή η προσέγγιση χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου οι επιλογές κρίνονται από τα αποτελέσματα και δικαιώνονται στον χρόνο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ρεαλιστικών και αποτελεσματικών πολιτικών για το μέλλον.