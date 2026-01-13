Σκρέκας: “Όταν κάποιοι επιμένουν να μην προσέρχονται στον διάλογο, θέλουν λύσεις ή σύγκρουση;”

Σαφή μηνύματα προς πολλαπλές κατευθύνσεις έστειλε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας από την εκπομπή “Αταίριαστοι” στον ΣΚΑΪ, με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τη συμφωνία MERCOSUR, το κομματικό σκηνικό με πιθανή κάθοδο Καρυστιανού–Τσίπρα και τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις:

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε:

«Η στάση των αγροτών είναι ακατανόητη. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν απευθύνει από τις 6 Δεκεμβρίου πρόσκληση για ειλικρινή και παραγωγικό διάλογο με τους αγρότες. Όταν, όμως, κάποιοι επιμένουν να μην προσέρχονται και παράλληλα, να διατηρούν πρακτικές που παραλύουν την Ελλάδα, τότε τίθεται ένα βασικό ερώτημα: θέλουν λύσεις ή κρίση και σύγκρουση;»

Πρόσθεσε επίσης:

«Δεν μπορεί ο αγρότης που έχει πάρει το στειλιάρι και σπάει το περιπολικό και κινδυνεύει να τραυματίσει ή να κάνει και ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στον αστυνομικό, να κάτσει μετά δίπλα στον Πρωθυπουργό για να συζητήσει. Θα μπορούσε αυτό να γίνει σε κάποια δημοκρατική χώρα;»

Σχετικά με τη Συμφωνία Mercosur:

«Για την Ελλάδα και τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία της Mercosur είναι μια τεράστια ευκαιρία να αυξήσουμε τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων» σημείωσε ο κ. Σκρέκας, προσθέτοντας:

«Η Ελλάδα πέτυχε από 344 ευρωπαϊκά προϊόντα να προστατευτούν, όσον αφορά την ονομασία προέλευσης, τα λεγόμενα ΠΟΠ. Από τα 344 προϊόντα, τα 21 είναι ελληνικά. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη επιτυχία είναι αυτή.»

Για το πώς διαμορφώνεται το κομματικό σκηνικό με πιθανή κάθοδο Καρυστιανού–Τσίπρα:

Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας τόνισε :

«Εμείς προβληματιζόμαστε για τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Από εκεί και πέρα εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω πώς μπορεί κάποιος να βγάλει ένα αποτέλεσμα για κόμματα τα οποία ακόμα δεν έχουν σχηματιστεί. Δηλαδή ακόμα δεν υπάρχουν. Για εμάς, τα προβλήματα είναι τα προβλήματα της Ελλάδας, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε.»

Αναφερόμενος, επίσης, στις τελευταίες δημοσκοπικές μετρήσεις, ο κ. Σκρέκας τόνισε:

«Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια τάση. Όλα αυτά θα έχουν νόημα όταν έρθει ο καιρός των εκλογών. Μέχρι τότε εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων και να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες παθογένειες και από εκεί πέρα θα κριθούμε στο τέλος της ημέρας.»