Σκρέκας: “Υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε την Κύπρο”

Συνέντευξη στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου παραχώρησε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, αναφερόμενος στην αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο και στη στάση της χώρας στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων αλλά και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σχετικά με την αποστολή ελληνικών δυνάμεων και το ενδεχόμενο εμπλοκής

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε:

«Ο ρόλος και ο σκοπός της αποστολής των δυνάμεων εκεί, των δύο φρεγατών και των δύο F-16, είναι να προστατεύσουν και να μπορέσουν να αποκρούσουν, αν χρειαστεί, μια επίθεση, πάντα για σκοπούς αμυντικούς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.»

Προσθέτοντας:

«Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό για το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι και έχουμε ευθύνη να κάνουμε, προστατεύοντας την αδελφή μας χώρα, την Κύπρο, και τους Κύπριους ομοεθνείς μας. Δεν νομίζω ότι κανείς διαφωνεί σε αυτή τη χώρα ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να προστρέξει να προστατεύσει την Κύπρο σε μια πολύ δύσκολη στιγμή.»

Για τη στάση της Ελλάδας στη διεθνή κρίση

Ο κ. Σκρέκας ανέφερε:

«Ο ελληνικός λαός έχει μια πολύ σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση, η οποία με σοβαρότητα, σταθερότητα αλλά και με μεγάλη αυτοπεποίθηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να προκύψουν.»

Υπογραμμίζοντας παράλληλα πως:

«Η Ελλάδα πρώτη απ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες προσέτρεξε να βοηθήσει την Κύπρο, στέλνοντας δύο πλοία, ανάμεσά τους το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο της Ευρώπης, τη γαλλική φρεγάτα Μπελαρά. Η Ελλάδα βρέθηκε να έχει τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη και το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο της Ευρώπης. Αυτά δεν παραγγέλθηκαν πριν 6 μήνες ή πριν έναν χρόνο που άρχισε να γίνεται αυτή η κουβέντα στην Ευρώπη περί ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων. Την εποχή του κορονοϊού ο Έλληνας Πρωθυπουργός αξιοποίησε τη δημοσιονομική ευελιξία για να στηρίξει τα νοικοκυριά και ταυτόχρονα να εξοπλίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Σήμερα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι, πολύ πιο ετοιμοπόλεμοι, πολύ πιο ισχυροί από ό,τι ήμασταν πέντε χρόνια πριν. »