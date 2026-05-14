Σκρέκας: «Το Ολοκαύτωμα της Κουτσούφλιανης στέλνει μήνυμα εθνικής ομοψυχίας και ενότητας»

Στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, η ενότητα και η εθνική ομοψυχία είναι πιο αναγκαίες από ποτέ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εθνικών κινδύνων. Αυτή ακριβώς η ανάγκη αποτελεί τη γέφυρα που μας συνδέει με το ιστορικό παράδειγμα του 1898. Τότε, οι κάτοικοι της Κουτσούφλιανης, επιδεικνύοντας ισχυρή εθνική συνείδηση και αρνούμενοι να δεχθούν να ζήσουν υπό τον οθωμανικό ζυγό, προτίμησαν να κάψουν τα σπίτια και τις πατρογονικές οικίες τους και να μεταφερθούν εντός της ελληνικής επικράτειας, όπου ίδρυσαν τον νέο τους οικισμό, τη σημερινή Παναγία. Παραδίδοντας τις κατοικίες τους στις φλόγες και παίρνοντας μαζί τους ακόμη και τα οστά των προγόνων τους, απέδειξαν ότι η πίστη στην πατρίδα και η ελευθερία βρίσκονται πάνω από κάθε υλική αξία.

Αυτή την ιερή παρακαταθήκη χρέους και φιλοπατρίας τίμησε με την παρουσία του στις εκδηλώσεις μνήμης, για τη συμπλήρωση 128 χρόνων από το Ολοκαύτωμα της Κουτσούφλιανης (σημερινή Παναγία), ο Βουλευτής Τρικάλων κ. Κώστας Σκρέκας, αποτίοντας φόρο τιμής στην ηρωική αυτοθυσία των κατοίκων της περιοχής.

Ο κ. Σκρέκας συμμετείχε στην επίσημη δοξολογία και την επιμνημόσυνη δέηση, ενώ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων, τιμώντας την κορυφαία αυτή πράξη αυτοθυσίας. Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Σκρέκας τόνισε:

«Εδώ, στην ηρωική γη της Κουτσούφλιανης, υποκλινόμαστε σήμερα στο μεγαλείο της ελληνικής ψυχής και στην αδούλωτη βούληση των προγόνων μας. Το Ολοκαύτωμα της Κουτσούφλιανης δεν είναι απλώς μια σελίδα της ιστορίας μας, αλλά η ζωντανή απόδειξη πως για τον Έλληνα η ελευθερία και η εθνική αξιοπρέπεια αξίζουν πάντα περισσότερο από το βιος και την ίδια του τη ζωή. Η θυσία των Κουτσουφλιανιωτών παραμένει ο αιώνιος φάρος της αδιαπραγμάτευτης εθνικής μας υπερηφάνειας. Τιμούμε το παρελθόν μας, αντλούμε δύναμη από την ομοψυχία τους»