Σκρέκας: “Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες”

Για τη φύλαξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, στην εκπομπή “Σήμερα” ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας.

Αναφερόμενος στην απόφαση για την εποπτεία του Μνημείου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο κ. Σκρέκας τόνισε πως «αυτό πιστεύει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού: ότι πρέπει να προστατεύσουμε το Μνημείο, γιατί δεν είναι χώρος διαμαρτυρίας, ανήκει σε όλους τους Έλληνες και όχι σε κοινωνικές ομάδες ή πολιτικά κόμματα».

Ο κ. Σκρέκας εξήγησε ότι η απόφαση της κυβέρνησης δεν αφορά την “αστυνόμευση” του Μνημείου, η οποία αρμοδιότητα προφανώς ανήκει στην αστυνομία αλλά τη σαφή αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων. «Ο πρωθυπουργός δεν είπε ποτέ ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή ο στρατός θα αστυνομεύουν το Μνημείο. Είπε ότι θα έχουν την εποπτεία, τη συντήρηση, τον καθαρισμό και την ανάδειξή του. Το Μνημείο πρέπει να αποδοθεί στους πολίτες στην κατάσταση που του αξίζει», διευκρίνισε.

Στο δεύτερο μέρος της παρέμβασής του, ο κ. Σκρέκας σχολίασε και τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, λέγοντας πως «Συνολικά, περίπου το ένα τρίτο των πολιτών περιμένει να δει αποτελέσματα και λύσεις στα ζητήματα της καθημερινότητας, για να αποφασίσει εάν θα στηρίξει εκ νέου την κυβέρνηση», επισήμανε.

«Αυτό για εμάς είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα: πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια, να δουλέψουμε περισσότερο, να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα, να αφουγκραστούμε την κοινωνία και να δώσουμε πρακτικές λύσεις», τόνισε.

«Όταν έρθει η ώρα της κρίσης και του διλήμματος, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει για τρίτη φορά τη δυνατότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάει την Ελλάδα εκεί που πραγματικά της αξίζει», κατέληξε ο Κώστας Σκρέκας.