Σκρέκας: “Τα Ιωάννινα στέλνουν μήνυμα ενότητας της Νέας Δημοκρατίας”

Στο πρώτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, συμμετείχε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Κώστας Σκρέκας, σηματοδοτώντας την έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου με ορίζοντα το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τον Μάιο.

Η αθρόα συμμετοχή των πολιτών και η κατάμεστη αίθουσα επιβεβαίωσαν τη δυναμική της παράταξης και τον ενεργό ρόλο της βάσης του κόμματος, με τη συμμετοχή στελεχών, νέων ανθρώπων και αγωνιστών της Νέας Δημοκρατίας από όλη την Ήπειρο.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στη θεματική του προσυνεδρίου, που εστιάζει στο κοινωνικό κράτος για όλους αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ουσιαστική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και όχι για επικοινωνιακό σύνθημα. Όπως σημείωσε, η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, η προσέλκυση επενδύσεων και η δημοσιονομική σταθερότητα επιτρέπουν σήμερα τη στήριξη των πολιτών, την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.

Παράλληλα, ανέδειξε το έργο της κυβέρνησης υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την αβεβαιότητα και προχωρά με σχέδιο, σοβαρότητα και αποτέλεσμα, σε μια πορεία ανάπτυξης που αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Στο πάνελ του προσυνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε ζωντανά με τέσσερις πολίτες (μαθητή Λυκείου, επαγγελματία υγείας, ωφελούμενη προγράμματος ΔΥΠΑ και ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας), δίνοντας έμφαση στο πώς οι πολιτικές για εργασία, υγεία και κοινωνική στήριξη μεταφράζονται σε απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητα

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής επεσήμανε ότι η μαζική παρουσία στα Ιωάννινα αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας της παράταξης, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία, με ενεργή βάση και καθαρό πολιτικό λόγο απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα.

Το προσυνέδριο των Ιωαννίνων αποτελεί τον πρώτο σταθμό της προσυνεδριακής διαδικασίας, η οποία θα κορυφωθεί με το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τον Μάιο, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη ημέρα της χώρας.