Σκρέκας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: “Παρά τις διαφορές να προκρίνουμε τα μεγάλα και σημαντικά”

Χαιρετισμό στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απηύθυνε εκ μέρους του ΝΔ ο γραμματέας της ΝΔ και βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας.

Ο Κ. Σκρέκας επισήμανε ότι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ «υπήρξαν οι δύο βασικοί πυλώνες της Μεταπολίτευσης. Συνδιαμόρφωσαν, έτσι, τη διαδρομή της σύγχρονης Ελλάδας, άλλοτε μέσα από συγκρούσεις και άλλοτε οικοδομώντας δύσκολες συναινέσεις».

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί «πολιτική υπεύθυνου πατριωτισμού και δημιουργικού εκσυγχρονισμού», προσθέτοντας ότι «η κριτική δεν μπορεί να παίρνει τη μορφή του μηδενισμού ή της στείρας άρνησης».

Είπε, επίσης, ότι παρά τις υπαρκτές διαφορές μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «στην τρέχουσα συγκυρία οφείλουμε να προκρίνουμε τα μεγάλα και σημαντικά από τα μικρότερα και τα λιγότερο κρίσιμα. Την συνταγματική αναθεώρηση, την εξωτερική πολιτική, την παιδεία. Έχοντας στόχο τις κομβικές συναινέσεις, παρά τις τοξικές διαιρέσεις».

Ακόμα ο Κ. Σκρέκας σημείωσε «ο τόπος σήμερα έχει ανάγκη από ειλικρινείς αντιπαραθέσεις. Που θα στηρίζονται, όμως, σε κοστολογημένες θέσεις. Ενώ σίγουρα δεν τον ευνοούν, ούτε η σύμπραξη με δυνάμεις που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, ούτε η εφιαλτική προοπτική της ακυβερνησίας στο όνομα του πρόσκαιρου κομματικού συμφέροντος».