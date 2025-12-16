Σκρέκας: “Σήμερα η Ελλάδα αποτελεί οικονομία αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο”

Στη συζήτηση στη Βουλή για την κύρωση του Προϋπολογισμού του 2026, τοποθετήθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, αναδεικνύοντας τη σαφή αντίθεση ανάμεσα στις «δύο εικόνες» της Ελλάδας: εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας και της περιόδου των αυταπατών και τη σημερινή περίοδο σταθερότητας και προοπτικής.

Θέτοντας τη σύγκριση με το 2015, υπενθύμισε το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» και τη δέσμευση ότι «θα καταργήσουν τα μνημόνια», επισημαίνοντας ότι η χώρα οδηγήθηκε σε capital controls και ουρές στις τράπεζες, παραδίδοντας μια οικονομία με ρυθμό ανάπτυξης μέσα στις τρεις χειρότερες της Ευρώπης.

Αντιθέτως, τόνισε ότι σήμερα «η εικόνα έχει αλλάξει εντός και εκτός Ελλάδος», με τη χώρα να διαθέτει σταθερότητα, αξιοπιστία και διεθνή αναγνώριση, ενώ εξελίσσεται σε «οικονομία αναφοράς» σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις αυτές «είναι επιτυχία της χώρας και των πολιτών», καθώς αντανακλά τις θυσίες και την προσπάθεια της κοινωνίας αλλά και τη σταθερή πολιτική βούληση της Νέας Δημοκρατίας για δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις. Αποκορύφωμα της νέας θέσης της χώρας και της συνέπειας της σταθερής πολιτικής πορείας από το 2019 μέχρι σήμερα, αποτελεί η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως Προέδρου του Eurogroup.

Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε επίσης, ότι η κρίσιμη διαφορά είναι το πολιτικό υπόδειγμα: η Νέα Δημοκρατία «τολμά και μπορεί», «στέκεται και λέει την αλήθεια με πολιτικό θάρρος και πολιτικό κόστος, συγκρούεται με την παλιά Ελλάδα και αφουγκράζεται τα προβλήματα χωρίς δικαιολογίες». Παράλληλα, επισήμανε ότι «κανείς από την αντιπολίτευση δεν αναφέρει εναλλακτικό σχέδιο», προειδοποιώντας ότι η χώρα «πλήρωσε τη λογική του “λεφτά υπάρχουν”».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι ο Προϋπολογισμός 2026 αποτυπώνει την «αλλαγή εικόνας» ενισχύοντας τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, με στόχο να παγιωθεί η πρόοδος της χώρας που αξίζει σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα..