Σκρέκας: “Προχωρά μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον πρωτογενή τομέα”

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ News και τον δημοσιογράφο κ. Γιώργο Σιαδήμα, αναφέρθηκε στη μεγάλη μεταρρύθμιση που υλοποιείται σήμερα στον πρωτογενή τομέα, με αφετηρία την πλήρη ανασύνταξη και εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στόχο την ενίσχυση των πραγματικών παραγωγικών αγροτών.

Αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα – Κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ:

Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών:

«Για να ανασυντάξουμε τον πρωτογενή τομέα, έπρεπε πρώτα να σπάσει το διαχρονικό απόστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προχωρά η κάθαρση, μπαίνουν παραγωγικά κριτήρια και διασταυρωτικοί έλεγχοι, ώστε οι πληρωμές να κατευθύνονται επιτέλους στους πραγματικούς και παραγωγικούς αγρότες».

Ενώ συμπλήρωσε οτι:

«Το επόμενο διάστημα οι πληρωμές θα κανονικοποιηθούν και οι διορθώσεις θα γίνουν με διαφάνεια μέσω της διαδικασίας των ενστάσεων».

Στήριξη της κυβέρνησης προς τους αγρότες: 3,7 – 3,8 δισ. ευρώ στους αγρότες το 2025

Ο Γραμματέας επεσήμανε ότι φέτος οι συνολικές ενισχύσεις προς τους αγρότες φτάνουν τα 3,7–3,8 δισ. ευρώ, τα περισσότερα από ποτέ:

«Οι άμεσες ενισχύσεις και τα επενδυτικά σχέδια που στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών αποτελούν καθοριστική στήριξη για όσους παράγουν πραγματικά».

Παράλληλα, τονίσε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει σειρά μέτρων στήριξης:

επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο,

ειδικό αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα,

στοχευμένες παρεμβάσεις για όσους έχασαν προσωρινά τη ρύθμιση.

υπογραμμίζοντας, ότι το αγροτικό ρεύμα είναι από τα φθηνότερα στην Ευρώπη, ακόμη και από αυτό της Βουλγαρίας.

Ανοιχτός διάλογος – Κάλεσμα για αποκλιμάκωση των μπλόκων

Σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε:

«Από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, διότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες αν δεν υπάρχει ένας ειλικρινής διάλογος. Όμως το κλείσιμο των δρόμων παραμονές γιορτών πλήττει την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες».

Κάλεσε τους αγρότες να διευκολύνουν τις μετακινήσεις, ενώ επανέλαβε ότι:

«Μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού τους, οι εκπρόσωποί τους είναι ευπρόσδεκτοι στον διάλογο.

Πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να δώσουμε λύσεις».

Εθνική επιτυχία η υποψηφιότητα του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

Κλείνοντας, ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι η στήριξη της Ευρώπης προς τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης:

«Αν εκλεγεί, θα είναι μια τεράστια εθνική επιτυχία καθώς αναγνωρίζεται ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Τόνισε επίσης την ανάγκη να υπάρξει σύγκλιση με το ευρωπαϊκό εισόδημα, μετά από μια δεκαετία απωλειών για τους Έλληνες πολίτες.