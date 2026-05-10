Σκρέκας: “Ολοκληρώσαμε έναν ζωντανό διάλογο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας”

Στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη συμμετείχε ο Κώστας Σκρέκας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με κεντρικό θέμα την «Ισχυρή Ελλάδα», η εκδήλωση σήμανε την ολοκλήρωση ενός μεγάλου κύκλου διαλόγου με τις περιφερειακές οργανώσεις και τα στελέχη της παράταξης σε όλη τη χώρα. Ο κ. Σκρέκας συνομίλησε με μέλη και στελέχη από τη Μακεδονία, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργός συμμετοχή της βάσης είναι αυτή που διασφαλίζει την επαφή του κυβερνητικού έργου με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Μετά το τέλος του προσυνεδρίου, ο Κώστας Σκρέκας δήλωσε:

«Σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ολοκληρώνεται ένας ουσιαστικός και βαθιά δημοκρατικός κύκλος προσυνεδριακού διαλόγου, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες αγκάλιασε ολόκληρη την Ελλάδα.

Μέσα από αυτό το οδοιπορικό, η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε πόλη, δίπλα στις τοπικές μας οργανώσεις, προκειμένου να ακούσουμε τη φωνή, τις προτάσεις, αλλά και τους προβληματισμούς κάθε μέλους της μεγάλης μας παράταξης. Αυτή η πορεία απέδειξε στην πράξη ότι το κόμμα μας παραμένει ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, καθώς η εντυπωσιακή ανταπόκριση των μελών μας σε κάθε σταθμό δεν αποτέλεσε μια απλή οργανωτική διαδικασία, αλλά μια αληθινή κατάθεση ψυχής από τη βάση μας, που αποτελεί και την πραγματική κινητήριο δύναμή μας.

Το αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου μεταφράζεται σε μια μεγάλη συσπείρωση. Με το σύνθημα “Ισχυρή Ελλάδα”, φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη πιο ενωμένοι και αποφασισμένοι από ποτέ, απόλυτα έτοιμοι για το 16ο Τακτικό μας Συνέδριο στην Αθήνα, εκεί όπου οι φωνές των στελεχών μας θα μετουσιωθούν στο κυβερνητικό σχέδιο που θα μας οδηγήσει με σταθερά βήματα “Μαζί για την Ελλάδα του 2030”, πηγαίνοντας την πατρίδα μας σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά.»