Σκρέκας: «Κρατάμε την παράδοση ζωντανή, μαζί με τους ανθρώπους της υπαίθρου»

Στο 28ο Αντάμωμα Χασίων, που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Θεοδόσιο Γάβρου, παρευρέθηκε ο βουλευτής Τρικάλων κ. Κώστας Σκρέκας.

Οι εκδηλώσεις, που αποτελούν κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό για την ευρύτερη περιοχή, ξεκίνησαν το πρωί με τη Θεία Λειτουργία και την αρτοκλασία.

Στη συνέχεια, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει την εντυπωσιακή παρουσίαση των παραδοσιακών χορευτικών τμημάτων από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους των Χασίων, που μετέφεραν με το κέφι τους τον παλμό της γνήσιας λαϊκής γιορτής.

Παράλληλα, μέσα από τις παράλληλες δράσεις αναβίωσε η αυθεντική κτηνοτροφική ζωή της ελληνικής υπαίθρου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την τοπική ταυτότητα και τα προϊόντα της περιοχής.

Σε δήλωσή του, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε:

«Όταν η ιστορία ενός τόπου ανταμώνει με το σήμερα, η ελληνική ύπαιθρος φανερώνει όλο το μεγαλείο της. Το Αντάμωμα Χασίων αποτελεί τη ζωντανή έκφραση της ελληνικής μας παράδοσης. Μέσα από την αναβίωση της κτηνοτροφικής ζωής του τόπου, κρατάμε άσβεστη την πολιτιστική μας κληρονομιά και τη μεταλαμπαδεύουμε στις επόμενες γενιές. Είναι χρέος μας να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την τοπική ταυτότητα και ενώνουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας».

«Κρατάμε την παράδοση ζωντανή μαζί με τους ανθρώπους της υπαίθρου, που αποτελούν τη δύναμη του τόπου μας», κατέληξε ο κ. Σκρέκας.