Σκρέκας: Η ΝΔ παραμένει ενωμένη και προσηλωμένη στην επίλυση των προβλημάτων

Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, προχώρησε σε σαφείς δηλώσεις σχετικά με τα σενάρια που αναφέρονται σε «χάσμα» μεταξύ κορυφαίων στελεχών του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ενωμένη και προσηλωμένη στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών.

«Δεν ξέρω από πού συμπεραίνετε αυτό το χάσμα. Εγώ, αντίθετα, θα πω ότι υπάρχει μία προσπάθεια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δηλώσουν ή να προσπαθήσουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι έχει ένα δήθεν πρόβλημα εσωτερικά η Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο κ. Σκρέκας.

Η Νέα Δημοκρατία “παλεύει για τους πολίτες”

Ο Γραμματέας της ΝΔ επεσήμανε ότι το κυβερνών κόμμα δεν αντιμετωπίζει εσωτερικά ζητήματα και παραμένει προσηλωμένο στην αποστολή του.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα εσωτερικό πρόβλημα. Είναι μία συμπαγής παράταξη που παλεύει για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, τα οποία δεν είναι και λίγα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η αντιπολίτευση αδυνατεί να πείσει την κοινωνία και επιλέγει να δημιουργεί τεχνητές εντάσεις».

Αναφερόμενος στη δήλωση του κ. Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ο κ. Σκρέκας σημείωσε:

«Είπε κανείς ότι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι θέμα που πρέπει να διχάσει την κοινωνία; Φυσικά, κανείς δεν το θέλει αυτό και προφανώς δεν το θέλει κανένας από την κυβέρνηση».

Και συμπλήρωσε:

«Ο πρωθυπουργός είπε ότι οτιδήποτε κάναμε το κάναμε σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό. Βγήκε να πει ότι δεν έγινε αυτό; Ποια είναι η κόντρα, δεν καταλαβαίνω».

«Όλα στο φως» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

«Η κυβέρνηση δεν θα αφήσει να καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές οφείλονται στη μεταβατική περίοδο κατά τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Ήδη έχει ξεκινήσει η πληρωμή των επιδοτήσεων και οι πληρωμές σταδιακά θα εξομαλυνθούν», ανέφερε, ενώ τόνισε ότι «όσοι εμπλέκονται σε παρανομίες θα τιμωρηθούν».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «τεράστια προσπάθεια εξυγίανσης» και παραδέχθηκε ότι «κακώς καθυστερήσαμε», προσθέτοντας ωστόσο πως «επιτέλους μπαίνει τάξη».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη στήριξης των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την ευλογιά, τονίζοντας «Οι αποζημιώσεις είναι γενναίες, το πρόβλημα είναι η καθυστέρηση. Πρέπει να γίνει πιο γρήγορα η καταβολή».

Στήριξη στον πρωτογενή τομέα

Κλείνοντας, ο Γραμματέας της ΝΔ υπογράμμισε τη θετική πορεία του πρωτογενούς τομέα, σημειώνοντας ότι «οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων έχουν τριπλασιαστεί από το 2019 έως σήμερα» και πρόσθεσε: «Αυτούς οφείλουμε να στηρίξουμε και αυτούς θα στηρίξουμε».