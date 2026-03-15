Σκρέκας: “Η Θεσσαλία ξέρει καλά να δίνει μάχες”

Πραγματική λαοθάλασσα σημειώθηκε στο 3ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, με τη συμμετοχή του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Κώστα Σκρέκα, και την παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η εντυπωσιακή συμμετοχή και η μαζική προσέλευση του κόσμου ανέδειξαν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δυναμική της παράταξης στην καρδιά της Θεσσαλίας.

Η βάση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ένα ηχηρό «παρών», με τα στελέχη και τους φίλους του κόμματος να μεταφέρουν έναν ισχυρό παλμό ενότητας, επιβεβαιώνοντας τη συσπείρωση της παράταξης ενόψει των επόμενων προκλήσεων.

Στην ομιλία του, ο Κώστας Σκρέκας εστίασε στην αγωνιστικότητα των Θεσσαλών, τονίζοντας πως πρόκειται για μια περιοχή που ξέρει καλά να δίνει μάχες και να βγαίνει νικήτρια. Υπογράμμισε, ότι το σθένος της τοπικής κοινωνίας μετατρέπει κάθε δυσκολία σε νέα ευκαιρία δημιουργίας, κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα στις πρόσφατες δοκιμασίες του τόπου.

Η ανθεκτικότητα αυτή, με το Κράτος να στέκεται σταθερά ως αρωγός και συμπαραστάτης στην προσπάθεια ανασυγκρότησης, επιτρέπει στη Θεσσαλία να μη λυγίζει μπροστά στα εμπόδια, αλλά να πρωταγωνιστεί ξανά με πείσμα και αποφασιστικότητα.

Το 3ο Προσυνέδριο, στη Λάρισα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην οργανωτική πορεία του κόμματος. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμα τρία προσυνέδρια, τα οποία θα κορυφώσουν τον προσυνεδριακό διάλογο και την προετοιμασία της παράταξης, στον δρόμο για το μεγάλο Συνέδριο του Μαΐου.