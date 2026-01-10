Σκρέκας: “Η Ελλάδα ηγείται των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο”

Χαιρετισμό στην εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» απηύθυνε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Σκρέκας, αναφερόμενος στην αναβάθμιση του ενεργειακού ρόλου της χώρας, ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζεται από το 2019.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας τόνισε, πως η κυβέρνηση υλοποιεί μια συνεκτική, φιλόδοξη και ρεαλιστική ενεργειακή πολιτική, μέσω της οποίας η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της ασφάλεια και τη θέση της σε Ευρώπη, Βαλκάνια και Ανατολική Μεσόγειο.

Υπογράμμισε επίσης, ότι η Ελλάδα πλέον ηγείται των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, λειτουργώντας ως πυλώνας σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών προκλήσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα δεν περιορίζεται στη διαχείριση των εξελίξεων, αλλά συνδιαμορφώνει την περιφερειακή ενεργειακή ατζέντα, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και την ενισχυμένη διεθνή αξιοπιστία της.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα Παληαρούτα, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Δημήτρης Σκάλκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της HELLENiQ UPSTREAM, Αναστάσιος Βλασσόπουλος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Energean Oil & Gas στην Ελλάδα, Κατερίνα Σαρδή,, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, Θεόδωρος Τσακίρης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mediterranean Gas, Βασίλης Πετκίδης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και συνδιοργανώθηκε από τις Γραμματείες Προγράμματος και Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας.