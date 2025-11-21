Σκρέκας: “Η βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι ισχυρή”

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, τις δημοσκοπήσεις, καθώς και για την ακρίβεια.

Ο κ. Σκρέκας, αναφερόμενος στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθούν στις 23 Νοεμβρίου, δήλωσε ότι «την Κυριακή ψηφίζουμε για την ανάδειξη των μελών των διοικητικών συμβουλίων στις περιφερειακές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας». Ταυτόχρονα, τόνισε πως ο αριθμός των μελών που εγγράφηκαν για να συμμετέχουν στις εκλογές αποτελεί την απόδειξη της ενεργής βάσης του κόμματος. «Υπάρχει μία ισχυρή βάση της Νέας Δημοκρατίας, αφού σχεδόν 120.000 μέλη έχουν εγγραφεί ή ανανεώσει την εγγραφή τους, τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ο Γραμματέας ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, αλλά ξεκαθάρισε ότι η παράταξη θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει εκ νέου ισχυρή εντολή για σταθερή κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. «Αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τα άλλα κόμματα, αλλά τα προβλήματα των πολιτών», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι «να εφαρμόσει και να υλοποιήσει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο ανάταξης της Ελλάδος, ώστε να παραδώσει μία Ελλάδα καλύτερη».

Στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Σκρέκας ανέδειξε τα απτά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, αναγνωρίζοντας, παράλληλα, τα προβλήματα της καθημερινότητας. Όπως σημείωσε, «κάθε χρόνο οι μισθοί αυξάνονται, μειώσαμε την ανεργία κατά 10 μονάδες και βρήκαν δουλειά πάνω από 500.000 άνεργοι· αυτό δεν έγινε τυχαία». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η εικόνα της Ελλάδας του 2025 είναι προφανώς πολύ καλύτερη από την εικόνα της Ελλάδας του 2019» και τόνισε πως «συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να δημιουργήσουμε μία οικονομία που θα μπορεί να στηρίζει την ελληνική οικογένεια και να της εξασφαλίζει μία αξιοπρεπή ζωή».