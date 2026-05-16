Σκρέκας: “Ενωμένη, δυνατή και μαζική η παράταξη της ευθύνης”

Στην έναρξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας παρευρέθηκε ο Βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας, συμμετέχοντας στην κορυφαία κομματική διαδικασία που ξεκίνησε με μια πρωτοφανή σε όγκο και παλμό συμμετοχή χιλιάδων μελών και στελεχών από όλη τη χώρα.

Κεντρικός ομιλητής της έναρξης ήταν ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το σύνθημα για τη νέα μεγάλη εκλογική μάχη της παράταξης και παρουσιάζοντας το όραμα για την Ελλάδα του 2030.

Η ισχυρή συσπείρωση που αποτυπώνεται από την πρώτη κιόλας ημέρα του Συνεδρίου, έρχεται ως φυσική συνέχεια της συστηματικής προετοιμασίας που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα. Αυτή η μαζική ανταπόκριση της κομματικής βάσης εκπέμπει το καθαρό μήνυμα ότι όλοι μαζί διαμορφώνουμε την Ελλάδα του 2030, φέρνοντας την παράταξη ακόμη πιο κοντά στους πολίτες και στις ανάγκες τους.

Με αφορμή την έναρξη του Συνεδρίου και την εντυπωσιακή προσέλευση των μελών, ο κ. Σκρέκας δήλωσε:

«Σήμερα εδώ, στο Συνέδριό μας, καταλήγει και δικαιώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο η πορεία συσπείρωσης που ξεκινήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Η συγκλονιστική παρουσία χιλιάδων μελών μας από κάθε γωνιά της πατρίδας είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας. Εδώ αποδεικνύεται στην πράξη η αποτελεσματικότητα της δουλειάς που έγινε σε κάθε περιφέρεια, με τη βάση της παράταξης να δηλώνει παρούσα στη μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος. Ενωμένη, δυνατή και μαζική, η παράταξη της ευθύνης δείχνει τον δρόμο: μαζί διαμορφώνουμε την Ελλάδα του 2030. Είμαστε πανέτοιμοι για τη νέα εκλογική νίκη και αποφασισμένοι να συνεχίσουμε το μεγάλο έργο για την προκοπή της χώρας μας».