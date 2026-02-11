Σκρέκας για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: “Η σταθερή ελληνική στρατηγική συνίσταται σε διάλογο χωρίς εκπτώσεις”

Συνέντευξη στην ΕΡΤ και τον Γιώργο Σιαδήμα παραχώρησε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, τη συνταγματική αναθεώρηση και τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Σχετικά με την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν:

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε:

«Είναι μία πολύ σημαντική στιγμή, καθώς εντάσσεται στο σταθερό πλαίσιο της ελληνικής στρατηγικής, που προσδιορίζει, τέσσερις άξονες-στόχους.

● Να διατηρήσουμε τους διαύλους επικοινωνίας ανοιχτούς, για την αποφυγή κρίσεων και παρεξηγήσεων.

● Την εμπέδωση και την επιβεβαίωση των ελληνικών θέσεων, που συγκεκριμένα θέτουν ως μοναδική διαφορά και θέμα προς συζήτηση τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και την υφαλοκρηπίδα.

● Την αποφυγή εντάσεων στο πεδίο, σε μία περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας.

● Και το τέταρτο, και σημαντικό, έχει να κάνει με την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως μιας δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί άξονες σε αυτό το αυριανό τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη και, προφανώς, η πάγια ελληνική στρατηγική έχει να κάνει με διάλογο χωρίς εκπτώσεις »

Για την πρόταση του Πρωθυπουργού σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86:

Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας τόνισε:

«Η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα.

Μου προκαλεί εντύπωση η άρνηση κομμάτων της αντιπολίτευσης να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουμε την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Το Σύνταγμα του 1974 ήταν καινοτόμο για την εποχή του, αλλά σήμερα βρισκόμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα. Πρέπει να δούμε τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο, με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες.»

Για το αν η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος:

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε:

«Περιοδεύοντας σε όλη την Ελλάδα και με αφορμή το πρώτο προσυνέδριο στα Ιωάννινα, είδαμε μαζική και εντυπωσιακή συμμετοχή της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δείχνει ότι η βάση είναι ενωμένη, συμπαγής και αρραγής και στηρίζει την κυβέρνηση.

Σε όλες τις περιφέρειες διαπιστώνουμε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, κάτι που δείχνει ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας στηρίζει τις ελπίδες του για μια καλύτερη καθημερινότητα στη σημερινή κυβέρνηση.

Αυτό μας επιτρέπει να πιστεύουμε ότι, στο τέλος, ο ελληνικός λαός θα δώσει εντολή για τον σχηματισμό ισχυρής κυβέρνησης στη Νέα Δημοκρατία.»